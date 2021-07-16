Şaşırtan ölüm! Ünlü yetişkin film yıldızı Dahlia Sky aracında ölü bulundu

Amerikalı eski yetişkin film yıldızı Dahlia Sky aracında ölü bulundu. Olay araştıran dedektif Dave Peteque, 31 yaşındaki oyuncunun bedeninde kurşun yarasına rastlanıldığı açıkladı. Ölüm nedeninin intihar olduğuna üzerinde durulurken, cinayet olabileceğine dair bulgulara rastlanmadığı ifade edildi. Kesin ölüm nedeni için otopsi sonucu bekleniyor.

KANSER TEŞHİSİNDEN SONRA AĞIR DEPRESYONA GİRDİ

Dahlia'nın arkadaşları, 2018'de göğüs kanseri teşhisi konulduktan sonra kendisinin ağır depresyon geçirdiğini ve kanser tedavisinin yanında depresyon tedavisi de gördüğünü ifade etti.

MESLEKTAŞLARINI HÜZNE BOĞDU

Oyuncunun yaklaşık 200 filmini çeken film yapımcısı Hans, Dahlia ile hastalığı boyunca birçok kez konuştuklarını ve onun çok acı çektiğini söyledi. 31 yaşındaki kadının ölümü bir çok meslektaşını da yasa boğdu. Meslektaşları sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirdi. Dahlia, ilk olarak 2010 yılında sektöre girmiş ve kısa süre içinde ismini duyurmuştu.