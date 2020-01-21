Şaşırtan 'Timsah Adası' havadan görüntülendi - Son Dakika

Ordu'nun 'sakin şehir' unvanına sahip Perşembe ilçesinde bulunan ve doğal bir oluşum olan Timsah Adası, görenleri hayrete düşürüyor. Yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan ada, kış mevsiminde de ziyaretçilerini ağırlıyor.

Ordu'nun Perşembe ilçesi, eşsiz güzellikleri ile doğa sevenlerin ilgi odağı oluyor. Perşembe ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Belicesu Mahallesi'ndeki "Timsah Adası" ise yazları ziyaretçi akınına uğrarken, görenler hem şaşırıyor hem de hayran kalıyor. Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri'nde bulunan adanın karayla birleştiği alandaki kumsal halk plajı olarak da kullanılırken, uzak ve yüksek bir açıdan suyun içerisindeki timsahı andıran ada, fotoğrafçıların ve yeni evlenenlerin de albümlerini süslüyor.

2000 YILINA KADAR KİMSE BİLMİYORDU

Vatandaşlar, doğru açıdan bakıldığı zaman timsahı birebir andıran adanın, 2000'li yıllara kadar fark edilmediğini ancak, üst kısımda bir alana kafeterya açılmasıyla timsah şeklinin belirginliği ortaya çıktığını, yıllarca bu güzelliği fark edemediklerini belirterek, insanların bu doğal güzelliği muhakkak görmesi gerektiğini ifade ediyor.

"20 YIL ÖNCESİNE KADAR KİMSE TİMSAHA BENZEDİĞİNİ BİLMİYORDU"

Perşembe ilçesi Belicesu Mahallesi'nde ikamet eden Gürkan Aydın, yaklaşık 20 yıl öncesine kadar adanın timsah şeklini kimsenin bilmediğini belirterek, "Burası çok eski çağlarda oluşmuş bir yer. Buranın timsaha benzediğinin biz de farkında değildik. Yukarıdaki bölgede ormanlık alan kesilip kafe yapılınca oradaki görüntü timsah şeklinde olduğu yönünde olduğu anlaşıldı. Timsah kayalıkları bu şekilde ortaya çıktı. Buranın timsah şeklinde olduğu 2000 yılından bu yana belli. Ondan öncesinde kimse timsaha benzetmiyordu" dedi.

"BURAYI ARTIK 'TİMSAH ADASI' OLARAK TANIYORLAR"

Adanın timsaha benzediğini fark edilmesinin ardında mahallenin Belicesu olarak değil, Timsah Adası olarak tanındığını ve ilginin arttığına değinen Aydın, "Turistlerin de ilgisini çekiyor. Bir de artık internette burayı artık Belicesu olarak değil de Timsah Kayalıkları olarak biliyorlar. Herkes buraya geldiğinde timsah görüntüsünü izlemeye geliyor" şeklinde konuştu.

"GELİN VE DAMATLAR DIŞ ÇEKİMLERDE KULLANIYOR"

Mahalle sakinlerinden Saniye Göksu da neredeyse bütün ömrünü burada geçirdiğini ancak öncesinde buranın timsaha benzediğini fark etmediklerini ifade ederek, "Burası yazın çok güzel oluyor ve turistler oluyor. Çocukluğumuz burada geçti ama burayı bilmiyorduk. Çünkü yakından bakılınca timsaha benzemiyor. Onun da yıllarca kimse farkına varmamış. Gelinler ve damatlar da artık buraya gelip dış çekim yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

(Selim Kuşcu/İHA)