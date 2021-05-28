Şasisi kırılan TIR ulaşımı durdurdu, 11 saattir kapalı olan yolda 10 kilometrelik kuyruk oluştu - Son Dakika

Şasisi kırılan TIR ulaşımı durdurdu, 11 saattir kapalı olan yolda 10 kilometrelik kuyruk oluştu

Şasisi kırılan TIR ulaşımı durdurdu, 11 saattir kapalı olan yolda 10 kilometrelik kuyruk oluştu TIR'ın şasisi kırıldı, Çanakkale-İzmir yolu ulaşıma kapandı Çanakkale-İzmir yolunun Küçükkuyu rampalarında bir TIR'ın şasisinin kırılması sebebiyle yol ulaşıma kapandı.

Şasisi kırılan TIR ulaşımı durdurdu, 11 saattir kapalı olan yolda 10 kilometrelik kuyruk oluştu TIR'ın şasisi kırıldı, Çanakkale- İzmir yolu ulaşıma kapandı ÇANAKKALE - Çanakkale-İzmir yolunun Küçükkuyu rampalarında bir TIR'ın şasisinin kırılması sebebiyle yol ulaşıma kapandı. Dün gece saat 23.00'den beri çift yönlü ulaşıma kapatılan yolda 10 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluştu. İzmir istikametinden Çanakkale istikametine gitmekte olan Muharrem Zache idaresindeki OH 1111 LL yabancı plakalı ve buna bağlı 35 G 83032 yarı römork plakalı TIR, Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu rampalarında geldiği esnada yarı römorkunun şasisi kırıldı. Olay yerine gelen bölge trafik ve jandarma ekipleri yolu kapatırken, otomobil ve hafif ticari araçlar Küçükkuyu sahil yoluna yönlendiriliyor. Otomobiller sahil yolu üzerinden ulaşımı sağlarken, ağır tonajlı kamyon ve TIR'lar ise yol üzerinde 11 saattir bekletiliyor. Şasisi kırılan TIR'ın onarım çalışmaları sürerken, bölgede 10 kilometreyi bulan uzun araç kuyrukları oluştu. Yetkililer TIR'ın şasisinin onarımının ardından yolun tekrar ulaşıma açılacağını belirtti.

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