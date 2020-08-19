SASKF yönetiminden Gençlik ve Spor İl Müdürü Özsoy'a ziyaret - Son Dakika

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyon (SASKF) yönetimini ağırladı.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ziyarette SASKF Başkanı Yaşar Zımba, Futbol İl Temsilcisi Tezcan Demir, SASKF yönetim kurulu üyeleri Recep Odabaş, Hasan Özkan, Ahmet Orhan, Uğur Kobaş, Ali Palas, Necmettin Koçak, Yahya Berk, Fatih Kanbur ve Cavit Yılmaz yer aldı.

İl Müdürü Özsoy, SASKF Başkanı Zımba ve yöneticilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, gençlere daha güzel hizmet vermek için her zaman birlikte hareket edeceklerini belirtti.