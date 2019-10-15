Son Dakika Haberleri: SASKİ'de "Mavi Melek" dönemi
Son Dakika Güncel SASKİ'de 'Mavi Melek' dönemi

SASKİ'de "Mavi Melek" dönemi

1 saat önce

Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (SASKİ) başvuran vatandaşlara rehberlik etmek üzere "Mavi Melek" birimi kuruldu.

SASKİ'de

Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (SASKİ) başvuran vatandaşlara rehberlik etmek üzere "Mavi Melek" birimi kuruldu.

SASKİ Genel Müdürü Fatih Yıldız, yaptığı açıklamada, hizmetlerin yerine getirilmesinde sorun çözen, çözüm üreten, sonuç ve vatandaş odaklı bir anlayışla hizmet ettiklerini vurguladı.

Yıldız, amaçlarının hizmeti süratli ve en iyi şekilde sunmak olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kurumumuza başvuran vatandaşlarımızın talebi sonuçlanıncaya kadar kendilerine refakat etmek üzere 'Mavi Melek' olarak adlandırdığımız rehberlik birimi hizmete girdi. Mavi meleklerimiz, kurumumuza başvuru yapan vatandaşlarımızı kapıda karşılayıp işlemlerini süratli ve kesin çözüme kavuşturuncaya kadar kendilerine refakat etmektedirler."

Uygulamanın memnuniyetle karşılandığını ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Uygulamadan faydalanan vatandaşlarımız, hayata geçirilen 'Mavi Melek' rehberlik birimi sayesinde işlerini yorulmadan ve daha kısa sürede hallettiklerini, kendilerine yapılan ikramdan ve personelin kendilerini güler yüzle karşılayıp uğurladıklarından dolayı son derece memnun olduklarını belirterek, birimin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür ettiler. Vatandaşlarımızın işini kolaylaştıracak her türlü hizmeti hayata geçirmeye devam edeceğiz. Çünkü biz, bu necip milletin kıymetli insanlarına aşkla hizmet etmeye söz verdik."

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 05:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yerde bulduğu içinde 76 bin TL bulunan paketi 'Sahibi bulunsun' diyerek dükkana teslim etti
Japonya'da Hagibis Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 68'e yükseldi İmamoğlu seçim vaadi olan ücretsiz süt dağıtımının başlayacağını duyurdu 19 yaşındaki Tuğba'ya şiddet soruşturmasında hem babaya hem kızına hapis istemi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 18:22:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: SASKİ'de "Mavi Melek" dönemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]