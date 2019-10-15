Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (SASKİ) başvuran vatandaşlara rehberlik etmek üzere "Mavi Melek" birimi kuruldu.

SASKİ Genel Müdürü Fatih Yıldız, yaptığı açıklamada, hizmetlerin yerine getirilmesinde sorun çözen, çözüm üreten, sonuç ve vatandaş odaklı bir anlayışla hizmet ettiklerini vurguladı.

Yıldız, amaçlarının hizmeti süratli ve en iyi şekilde sunmak olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kurumumuza başvuran vatandaşlarımızın talebi sonuçlanıncaya kadar kendilerine refakat etmek üzere 'Mavi Melek' olarak adlandırdığımız rehberlik birimi hizmete girdi. Mavi meleklerimiz, kurumumuza başvuru yapan vatandaşlarımızı kapıda karşılayıp işlemlerini süratli ve kesin çözüme kavuşturuncaya kadar kendilerine refakat etmektedirler."

Uygulamanın memnuniyetle karşılandığını ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Uygulamadan faydalanan vatandaşlarımız, hayata geçirilen 'Mavi Melek' rehberlik birimi sayesinde işlerini yorulmadan ve daha kısa sürede hallettiklerini, kendilerine yapılan ikramdan ve personelin kendilerini güler yüzle karşılayıp uğurladıklarından dolayı son derece memnun olduklarını belirterek, birimin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür ettiler. Vatandaşlarımızın işini kolaylaştıracak her türlü hizmeti hayata geçirmeye devam edeceğiz. Çünkü biz, bu necip milletin kıymetli insanlarına aşkla hizmet etmeye söz verdik."