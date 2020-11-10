Son dakika... SASKİ'den 2 milyonluk yatırım

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, 2 milyon liralık yatırımla makine parkurunu genişletti.

Vatandaşların su ve atık su hizmetleri konusunda mağduriyet yaşamaması için malzeme ve ekipmanlarını genişleten SASKİ, makine parkuruna 14 motopomp dahil etti.

2 milyon liralık yatırım yapılarak temin edilen motopompların kullanıma girmesiyle yapılan harcama maliyetleri büyük oranda düşürülecek.

Ayrıca yoğun yağış sonucu oluşan su baskınlarına anında müdahale edilerek tahliye işlemleri gerçekleştirilecek.

Ayrıca motopomplar ile yapılan tahliye işlemlerinde araçların giremediği noktalardaki sorunlar ve araç taşıma kapasitesinden kaynaklanan problemler daha hızlı şekilde ortadan kaldırılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, alınan araç ve makinelerle SASKİ'nin makine ve ekipman filosunun güçlendiğini belirterek, "SASKİ, dünyanın en gelişmiş şehirlerinde hangi araçlar kullanılıyorsa o araçları kullanıyor. Bu amaçla SASKİ bünyesine yoğun yağış ve su baskınlarında suyu anında tahliye etmeye yarayan son teknoloji ürünü 14 motopomp dahil ettik." ifadesini kullandı.