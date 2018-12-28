Saski'den 7'den 70'e Herkese Hitap Eden Eğitimler

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Bilinçli Su Kullanımı Eğitimleri ile küçük yaşlardaki öğrencilere de ulaşıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Bilinçli Su Kullanımı Eğitimleri ile küçük yaşlardaki öğrencilere de ulaşıyor.



SASKİ, Bilinçli Su Kullanımı Eğitimleri ile her yaş grubundan öğrenciye ulaşmayı sürdürüyor. Bu kapsamda eğitimler son olarak Kocaali Şehit Şerife Bacı Anaokulu ile devam etti. Miniklere yaşlarına uygun şekilde suyun önemi, tasarruflu kullanımı ve atık suyun ne olduğu gibi konularda çeşitli görseller ve animasyon çizgi filmler yardımıyla bilgiler verildi. Miniklerin her biri eğitimin ardından Gönüllü Su Müfettişi olmayı kabul ettiler. Eğitim sonunda SASKİ tarafından hazırlanan eğitim çantaları öğrencilere hediye edildi.



Eğitimin ardından düşüncelerini paylaşan Şehit Şerife Bacı Anaokulu Müdiresi Hülya Uysal, "SASKİ tarafından düzenlenen bu eğitimin okulumuz ve çocuklarımızın gelişimi açısından çok etkili olacağını düşünüyorum. Yarınlarımızın kurtarıcısı ve umutlarımız olan evlatlarımızın suyun kıymetini bu işi en iyi bilen ve uygulayan kişilerden dinlemeleri hem onlar hem bizler için çok faydalı oldu. Bu tarz eğitimler 7'den 70'e herkese hitap ediyor. Bu nedenle daha geniş bir alana yayılmasını yürekten temenni ediyorum" dedi.



Verimli bir eğitim gerçekleştirildiğini söyleyen Şehit Şerife Bacı Anaokulu Öğretmeni Kübra Genç, "Çok güzel hazırlanılmış öğretici bir sunum. Konunun görseller eşliğinde slayt gösterisi ile anlatılması çocuklarda merak uyandırıyor ve dikkatlerini daha fazla çekiyor. Bu sayede odaklanarak dinliyorlar. Ayrıca eğitimlerin hediyeler ile desteklenmesi ve çocukların su müfettişi ilan edilmeleri hem onlara seve seve yerine getirebilecekleri tatlı bir sorumluluk veriyor, hem de öğrendiklerini uygulama ve anlatma konusunda ekstra bir gayret sağlıyor" diye konuştu. - SAKARYA

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