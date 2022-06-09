SASKİ'den baraj ve gölet uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi

SASKİ'den baraj ve gölet uyarısı

09.06.2022 14:52
SASKİ'den baraj ve gölet uyarısı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ), hava sıcaklıklarının artmasıyla serinlemek için baraj ve göletleri tercih eden vatandaşları uyardı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ), hava sıcaklıklarının artmasıyla serinlemek için baraj ve göletleri tercih eden vatandaşları uyardı.

Yaz döneminin başlamasıyla boğulma olaylarının önüne geçmek amacıyla SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı. Can kaybına varan elim hadiselerin yaşanmaması için deniz dışında suya girilmemesi tavsiyesinde bulunuldu.

SASKİ resmi sayfasından yapılan açıklamada, uyarılara rağmen suya girilmesi yasak bölgelerde boğulma vakalarının meydana geldiğine işaret edilerek şöyle denildi:

"Baraj, gölet, sulama kanalı, sel kapanı ve regülatör kanallarında suya girilmesi risk taşımaktadır. Suyun depolanması ve içme suyu temininin sağlanması amacıyla inşa edilen baraj, gölet, sel kapanı, regülatör ve sulama kanallarında, zemin yapısı güvensiz olup, dalgalı ve engebeli olması sebebiyle su derinliği ani olarak değişim gösterebilmektedir. Bu tür kaynaklar, tatlı su vasfında olduğu için kaldırma kuvveti düşüktür. Şehrimizde içme suyu kaynağı olarak kullanılan bu tür yerlerin büyük olması, dağınık bir alana yayılması ve bunların yaban hayatı içerisinde yer alması gibi sebepler, tamamının tel örgü ve benzeri sistemler ile çevrelenmesini mümkün kılmamaktadır. Su sıcaklığının düşük olması sebebiyle vücut ısısının düşmesi sonucu hipotermi (soğuk şoku), ağır solunum yetmezliği, hızlı nefes alıp verme, panik, kalp atış hızı ve tansiyonun yükselmesi yaşanabilmektedir. Tüm bu sebeplerle üzücü olayların önüne geçilebilmesi amacıyla vatandaşlarımızın söz konusu su kaynaklarını serinlemek amacıyla kullanmaması büyük önem arz etmekte olup, bu hususa azami hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir." - SAMSUN

SASKİ'den baraj ve gölet uyarısı
SASKİ'den baraj ve gölet uyarısı

YORUMLAR
500
Musluklardan akan çamurlu su vatandaşları isyan ettirdi Musluklardan akan çamurlu su vatandaşları isyan ettirdi Fenerbahçe'de kadın futbol takımı antrenörü Nihan Su ile yollar ayrıldı Fenerbahçe'de kadın futbol takımı antrenörü Nihan Su ile yollar ayrıldı
Kaynak: İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa SASKİ'den baraj ve gölet uyarısı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:41 TSK'nın Efes-2022 tatbikatına Yunan gazetelerinden tepki geldi! "Türk provokasyonu bugün doruğa çıkıyor" manşetini attılar
14:40 Issız bir yolda kadına şiddet uyguluyordu, otobüsten inen bir ordu dolusu adam tüm dengeyi değiştirdi
14:33 Taksici, yolcusunun düşürdüğü kredi kartıyla benzin alandı! Kendi aracında polislere yakalandı
14:29 İbrahim Selim ile Bu Gece programı, FOX TV'ye taşındı! İlk konuk Serenay olacak
14:28 Avrupa'da gündem Serdar Dursun! Başarılı performansıyla adından söz ettiren Serdar'ın tek rakibi Haaland
14:21 Hindistan'da bir çocuk oyun oynamasına izin vermeyen annesini tabancayla öldürdü! Cesedi 3 gün saklayan çocuk cezaevine gönderildi
14:17 Küçük çocuğa yapışan keneyi elleriyle çıkardılar, 5 gün sonra hastaneye zor yetiştiler!
14:03 TSK'nın en büyük planlı tatbikatı Efes-2022'den nefes kesen görüntüler
14:00 Bankaya olan borcunu ödemeyen Kaya Çilingiroğlu'na haciz şoku! 2 saati haczedildi
13:20 Erdoğan'dan Yunanistan'a açık mesaj: Şaka yapmıyorum, ciddi söylüyorum! Gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 14:59:24. #1.11#
SON DAKİKA: SASKİ'den baraj ve gölet uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement