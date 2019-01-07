Son Dakika Haberleri: Saski'den Don Uyarısı

Saski'den Don Uyarısı

1 saat önce

SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada özellikle geceleri sıcaklık değerlerinin eksili derecelerde seyredecek olması ve etkili olan kar yağışları nedeniyle don uyarısında bulunuldu.

Saski'den Don Uyarısı, System.String[]
SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada özellikle geceleri sıcaklık değerlerinin eksili derecelerde seyredecek olması ve etkili olan kar yağışları nedeniyle don uyarısında bulunuldu. Su tesisatları ve sayaçların belirli yöntemlerle koruma altına alınması gerektiği ifade edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, sıcaklık değerlerinin özellikle gece saatlerinde eksili derecelerde seyredecek olması nedeniyle don uyarında bulundu. Kurum tarafından yapılan açıklamada, "Açıkta bulunan su tesisatları soğuk havayla temas etmeyecek şekilde koruma altına alınmalı ya da izole edilmelidir. Abonelerimiz donan sayaç ve tesisatlara hiçbir şekilde ateş tutmamalı ve sıcak su dökmemeliler. Sayaçlar kalın yün kumaş, boru kılıfı, izocam ve benzeri malzemelerle sıkı bir şekilde sarılmalı, ayrıca eğer varsa muhafaza sandıkları talaşla doldurulmalıdır. Sayaç donmaları, sayaç bağlantıları ile vanalardan su sızmasına karşı dikkatli olunmalıdır. Gerekli tedbirler alınmadığı takdirde soğuğa karşı hassas olan sayaçlar donarak kullanılamaz hale gelebilirler. Abonelerimize herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için su sayaçlarını uygun bir yöntemle koruma altına almalarını tavsiye ediyoruz" denildi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:19 Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel
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