SASKİ'den e-devlet üzerinden abonelik hizmeti - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ), e-devlet üzerinden abonelik hizmetini hayata geçirdi.

SASKİ Genel Müdürlüğü, e-devlet platformu üzerinden su aboneliği imkanı sağlıyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Hayata geçirilen uygulama ile bireysel işlemler için şubelere gidilmeden de artık işlemler yapılabilir. Abonelik iptali, borç sorgulama, bilgi sorgulama, arıza bildirimi, fatura sorgulama ve yeni abonelik başvuru işlemleri dijital ortamda online olarak gerçekleştirilebiliyor" dedi. Ayrıca kapalı durumdaki eski abonelik veya sayaç numarası ile başka bir evrak aranmaksızın da devir alınabiliyor.

E-devlet ile abonelik işlemi nasıl yapılacak?

Online su aboneliği işlemi yapabilmek için öncelikle e-devlet portalına giriş yapılması gerekiyor. TC kimlik numarası ve kişisel şifreyle sisteme giriş yapıldıktan sonra "www.turkiye.gov.tr/samsun-su-kanalizasyon-idaresi-yeni-abonelik-basvurusu-ve-takibi" linki üzerinden ihtiyaç duyulan sorgulama ve işlemler yapılabiliyor. Ancak yeni abonelik başvurusu isim değişikliği veya iptal işlemi başvurusu yapılan abonelikler için borç bilgisinin bulunmaması önem arz ediyor.

Başvurunun sonucu yine e-devlet üzerinden takip edilebiliyor. Onay işlemi gerçekleştikten sonra başvuruyu yapan kişinin abonelik sözleşmesini onaylayıp teminat bedelini yatırması gerekiyor. Ödeme yapıldıktan sonra abonenin suyu SASKİ ekipleri tarafından en kısa sürede açılıyor. Eğer iptal işlemi söz konusu ise fesih işlemi abonenin sayacı sökülerek tamamlanıyor. Ardından SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından abonenin teminat iadesi yapılarak işlem sonlandırılıyor. - SAMSUN