SASKİ'den kimyasal atığa müdahale - Son Dakika
Son Dakika Güncel SASKİ'den kimyasal atığa müdahale - Son Dakika

SASKİ'den kimyasal atığa müdahale

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Arifiye ilçesinde atık bacasına dökülen kimyasal atığı imha etti.

SASKİ'den kimyasal atığa müdahale, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Arifiye ilçesinde atık bacasına dökülen kimyasal atığı imha etti.

SASKİ'den yapılan açıklamaya göre, özel bir firmaya ait vidanjörün Arifiye Hanlı Mahallesi, D-100 yan yol üzerinde bulunan atık bacasına, kaçak kimyasal madde döküldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler sorunun kaynağını tespit ederek harekete geçti.

Yapılan incelemelerde kimyasal atık döküldüğünü tespit eden SASKİ ekipleri, insan sağlığını tehdit edecek bir olay yaşanmadan, kanal araçları ve vidanjörlerle müdahalede bulunarak atığı imha etti.

Kaçak döküm gerçekleştiren vidanjör tespit edilerek, sahibi olan kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İnsan sağlığını hiçe sayan ve çevreyi kirletmekten korkmayan şahıs ve kurumların, en ağır cezayı almaları için elimizden geleni yapacağız. Ekiplerimizin hızlı ve başarılı müdahalesiyle insan sağlığı açısından olumsuz bir olay yaşanmadan atığın seyreltilmesini sağladık. Kanal araçlarımız ve vidanjörlerimiz bölgede oluşan kötü kokunun da bir an önce giderilmesi için çalışmalarını özverili bir şekilde sürdürüyor. Başlatılan yasal süreci, en başından sonuna kadar Sakarya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde takip edeceğiz."

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi, Arifiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji, Orta Ege için fırtına uyarısı yaptı
Amasra'da evde çıkan yangında babaanne ile 2 torunu öldü, haberi duyan anne fenalık geçirdi Türkiye için Patriot iddiaları güçleniyor! ABD reddetti, 2 ülke öne çıktı Son dakika: FETÖ'den yargılanan Ömer Faruk Kavurmacı'ya 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi

Son Dakika Haberleri
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 23:33:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SASKİ'den kimyasal atığa müdahale - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]