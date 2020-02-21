SASKİ'den kimyasal atığa müdahale - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Arifiye ilçesinde atık bacasına dökülen kimyasal atığı imha etti.

SASKİ'den yapılan açıklamaya göre, özel bir firmaya ait vidanjörün Arifiye Hanlı Mahallesi, D-100 yan yol üzerinde bulunan atık bacasına, kaçak kimyasal madde döküldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler sorunun kaynağını tespit ederek harekete geçti.

Yapılan incelemelerde kimyasal atık döküldüğünü tespit eden SASKİ ekipleri, insan sağlığını tehdit edecek bir olay yaşanmadan, kanal araçları ve vidanjörlerle müdahalede bulunarak atığı imha etti.

Kaçak döküm gerçekleştiren vidanjör tespit edilerek, sahibi olan kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İnsan sağlığını hiçe sayan ve çevreyi kirletmekten korkmayan şahıs ve kurumların, en ağır cezayı almaları için elimizden geleni yapacağız. Ekiplerimizin hızlı ve başarılı müdahalesiyle insan sağlığı açısından olumsuz bir olay yaşanmadan atığın seyreltilmesini sağladık. Kanal araçlarımız ve vidanjörlerimiz bölgede oluşan kötü kokunun da bir an önce giderilmesi için çalışmalarını özverili bir şekilde sürdürüyor. Başlatılan yasal süreci, en başından sonuna kadar Sakarya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde takip edeceğiz."