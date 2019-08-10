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SASKİ'den kurban atığı uyarısı

1 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), kurban atıklarının kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarına bırakılmaması uyarısında bulundu.

SASKİ'den kurban atığı uyarısı, System.String[]
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), kurban atıklarının kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarına bırakılmaması uyarısında bulundu.
SASKİ'den yapılan açıklamada, bayramda kesilen kurbanlıklardan kalan atıkların kesinlikle kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarına bırakılmaması gerektiğine vurgu yapıldı.
Kanalizasyon şebekelerine atılan atıkların, hatlarda zaman zaman tıkanmalara ve arıtma sistemlerinin zarar görmesine neden olduğuna değinilen açıklamada, "Aynı şekilde atıklar nedeniyle yağmursuyu hatlarında da tıkanıklıklar oluşmakta ve su tahliyesi zorlaşmaktadır. Bu sebepler dolayısıyla kurban atıkları ilçe belediyeleri tarafından belirlenen kesim yerlerindeki atık toplama alanlarına ulaştırılmalıdır." denildi.
Açıklamada ayrıca, SASKİ'nin bayram süresince nöbetçi birimleriyle vatandaşların hizmetinde olacağı, kuruma ALO 185 üzerinden 24 saat süresince ulaşılabileceği ifade edildi.
Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:26 Kaynak: AA
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