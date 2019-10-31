Son Dakika Haberleri: SASKİ'den kuvvetli yağış uyarısı
Son Dakika Güncel SASKİ'den kuvvetli yağış uyarısı

SASKİ'den kuvvetli yağış uyarısı

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından kent için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

SASKİ'den kuvvetli yağış uyarısı, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından kent için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

SASKİ'den yapılan açıklamada, 31 Ekim Perşembe gününü 1 Kasım Cuma gününe bağlayan gece 24.00'ten itibaren kuvvetli yağış beklendiği, ekiplerin yaşanabilecek sorunlara karşı sahada olacağı bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 31 Ekim Perşembe gününü 1 Kasım Cuma gününe bağlayan gece 00.00'dan 1 Kasım Cuma günü saat 18.00'e kadar metrekareye 21-50 kilogram arasında düşecek şekilde kuvvetli yağış beklenmektedir. Ekiplerimiz meydana gelebilecek sorunlara karşı sahada olacaklardır. Vatandaşlarımız herhangi bir problem yaşamaları durumunda ALO 185 Çağrı Merkezi üzerinden 7/24 kurumumuza ulaşım sağlayabilirler."

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 06:10 Kaynak: AA
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