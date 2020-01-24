SASKİ'den salep ikramı - Son Dakika
Son Dakika Güncel SASKİ'den salep ikramı - Son Dakika

SASKİ'den salep ikramı

6 saat önce

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğüne gelen vatandaşlara girişte salep ikramı yapılıyor.

SASKİ'den salep ikramı, System.String[]

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğüne gelen vatandaşlara girişte salep ikramı yapılıyor.


SASKİ farklı bir uygulamaya daha imza attı. İşlem için SASKİ'ye gelen vatandaşlara ve kurum çalışanlarına salep ikramı yapılmaya başlandı. Yeni uygulama hakkında bilgi veren SASKİ Genel Müdürü Fatih Yıldız, "Böylesine anlamlı etkinlikler sayesinde hem kurumlarımız arasında dayanışma ve birliktelik söz konusu oluyor hem de ilçelerimizde ve merkez birimlerimizde görev yapan personelimiz, bir araya gelerek tanışma ve kaynaşma imkanı buluyorlar. SASKİ ailesi olarak, kurumumuz personeli ile kıymetli vatandaşlarımız arasındaki dostluk bağlarını güçlendirmek, birimler arası dayanışmayı sağlamak, birlik ve beraberliği pekiştirmek, çalışan personelin motivasyonunu ve iş verimliliğini artırmak amacıyla bu ve buna benzer etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Tüm amacımız kıymetli vatandaşlarımıza daha hızlı ve konforlu hizmet sunmaktır" dedi.


SASKİ Genel Müdürlüğünün bu tür uygulamaları devam ettireceği bildirildi. - SAMSUN

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:42 Kaynak: İHA
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