Son Dakika Haberleri: Saski Ekipleri Karla Mücadele İçin Sahada Görevinin Başında

Saski Ekipleri Karla Mücadele İçin Sahada Görevinin Başında

2 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Su Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, ilçe belediyeleriyle koordineli bir şekilde Kaynarca, Ferizli ve Söğütlü ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmak için müdahalelerde bulunuyor.

Saski Ekipleri Karla Mücadele İçin Sahada Görevinin Başında, System.String[]
Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Su Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, ilçe belediyeleriyle koordineli bir şekilde Kaynarca, Ferizli ve Söğütlü ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmak için müdahalelerde bulunuyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kaynarca, Ferizli ve Söğütlü ilçe merkezleri ve çevre mahallelerde yer yer 40 santimetre kalınlığa kadar ulaşan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmak için ilçe belediyeleri ile koordineli bir şekilde çalışıyor. Konuya ilişkin olarak SASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kaynarca, Ferizli ve Söğütlü'de toplam 8 kepçe, 8 ekip aracı ve 35 personelle kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmak için müdahalelerde bulunuyoruz. İlçe merkezlerinde yollar açılırken çalışmalarımız ilgili ilçe belediyeleriyle koordineli bir şekilde çevre mahallelerde de yürütülüyor. Ekiplerimiz yaşanabilecek sorunlara karşı gerekli müdahalelerde bulunmak için şehir genelinde 24 saat hazır beklemektedirler" denildi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:48 Kaynak: İHA

Söğütlü, Ferizli, Kaynarca, Güncel
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