SASKİ Genel Kurulu toplanıyor

SASKİ Genel Kurulu 11 Kasım Pazartesi günü 11 gündem maddesini görüşmek üzere toplanacak.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Olağan Genel Kurulu 11 Kasım Pazartesi saat 14.30'da Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nda toplanacak. 11 gündem maddesinin görüşüleceği toplantıda 2020 Yılı Performans Programı ile 2020 Yılı Bütçe Tasarısı, 2021 ve 2022 Yılları Tahmini Bütçesi gibi konular görüşülecek. Ayrıca mülkiye müfettişlerince düzenlenen teftiş raporu ilgili kanun uyarınca SASKİ Genel Kurulu'nun bilgisine sunulacak. - SAKARYA