SASKİ, Geyve'de 1500 kişinin ihtiyacını karşılayacak içme suyuna ulaştı - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Geyve ilçesinde yürüttüğü sondaj çalışmalarında 200 metre derinlikte içme suyuna ulaştı.

Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (SASKİ) yapılan açıklamaya göre, şehrin su geleceğini garanti altına almak için alternatif kaynak arayışına devam eden ekipler, Suçatı Mahallesi'nde 200 metre derinlikte ve 3,5 litre/saniye kapasiteli içilebilir su çıkardı.

Kent genelindeki 16 ilçede sondaj çalışmalarıyla 3 yılda 10 ilçede alternatif içme suyuna ulaşan SASKİ ekipleri, uzun zamandır alternatif kaynaklarla su sağlanan Suçatı'ya çözüm olan sondajla 1500 kişinin içme suyu ihtiyacını sağlayacak.

Kentte su kaynaklarının her geçen gün daha verimli ve güçlü hale gelmesi için çalışmaların devam edeceği belirtildi.