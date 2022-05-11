SASKİ Geyve'de 500 metrelik kanalizasyon altyapısı oluşturacak - Son Dakika
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SASKİ Geyve'de 500 metrelik kanalizasyon altyapısı oluşturacak

11.05.2022 13:16
SASKİ Geyve'de 500 metrelik kanalizasyon altyapısı oluşturacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ), Geyve'de 100 haneye ulaşan 500 metrelik kanalizasyon altyapısının inşası için işleme başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ), Geyve'de 100 haneye ulaşan 500 metrelik kanalizasyon altyapısının inşası için işleme başladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, kentin dört bir yanında altyapı yenileme ve yeni imalatlar için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Pamukova, Taraklı ve Geyve ilçelerinde son dönemde binlerce vatandaşın ihtiyacına cevap veren yağmur ve kanalizasyon altyapısını yenileyen SASKİ'nin, son olarak Geyve İnciksuyu Mahallesi'nde işleme başladığı bildirildi.

Açıklamada, çalışma tamamlandığında bölgenin uzun yıllar hizmet verecek bir altyapıya sahip olacağı kaydedildi.

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi, Geyve, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SASKİ Geyve'de 500 metrelik kanalizasyon altyapısı oluşturacak - Son Dakika


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