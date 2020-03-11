SASKİ güneş enerji santralinden aylık 10 bin dolar kar elde edecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi SASKİ güneş enerji santralinden aylık 10 bin dolar kar elde edecek - Son Dakika Ekonomi

SASKİ güneş enerji santralinden aylık 10 bin dolar kar elde edecek

6 saat önce

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ), Ladik'te kuracağı güneş enerji santralinden (GES) aylık 10 bin dolar kar elde etmeyi hedefliyor.

SASKİ güneş enerji santralinden aylık 10 bin dolar kar elde edecek, System.String[]

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ), Ladik'te kuracağı güneş enerji santralinden (GES) aylık 10 bin dolar kar elde etmeyi hedefliyor.


Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı Komisyon Toplantısı, Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde bulunan meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Komisyonda gündem maddeleri arasında yer alan "Ladik ilçesinde yer alan bir alanın güneş enerji santrali kurulumu amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi" teklifi görüşüldü. Teklif oy birliği ile kabul edilerek, meclise havale edildi.


SASKİ GES'ten aylık 10 bin dolar kar elde edecek


Söz konusu teklifle ilgili komisyonda bilgi veren SASKİ yetkilileri tesisin kar oranını ve faydalarından bahsederek, "Tesis kurulduğunda, kurulu gücümüzün yüzde 60'ı kadar yenilebilir enerji tesisi kurulmuş olacak. Bununla ilgili tüm yazışmalar gerçekleştiğinde, faaliyete geçmesi yaklaşık 3 ay civarında sürecek. Enerji santralinin gelirinden söz edecek olursak; ortalama rakamlar üzerinden ifade edersek durumu; 1 megawatt enerji kurulumu bedeli geçen sene itibarıyla 1 milyon dolar civarındaydı, ülkemizde yerli ve mili üretimler arttığından dolayı maliyetler düştü ve 800 bin dolar civarlarına geldi. Bu bizim bir avantajdır. Bu rakamlar üzerinden değerlendirirsek, bizim üreteceğimiz 1 megawattlık enerjiden aylık yaklaşık 10 bin dolar civarında kar elde edeceğiz" dediler.


Gündem maddesi, komisyonda oy birliğiyle kabul edilerek meclise havale edildi. Komisyonda toplam 36 gündem maddesi görüşüldü. - SAMSUN

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ladik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:09 Kaynak: İHA
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