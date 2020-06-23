SASKİ içme suyu kalitesini artırıyor - Son Dakika

SASKİ içme suyu kalitesini artırıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Fatih Yıldız, Selahattin Ereren Su Arıtma Tesisi'nde filtre havuzlarının tadilatı yapılarak şehrin içme suyu kalitesinin daha da artırılacağını söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Fatih Yıldız, Selahattin Ereren Su Arıtma Tesisi'nde filtre havuzlarının tadilatı yapılarak şehrin içme suyu kalitesinin daha da artırılacağını söyledi.

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Tekkeköy Aşağıçinik mevkisinde yaklaşık 300 dönüm arazi üzerinde kurulu olan ve Tekkeköy, Canik, İlkadım ile Atakum ilçelerinin içme ve kullanma suyu temin edilen Selahattin Ereren İçme Suyu Arıtma Tesisi'ndeki 16 adet filtre havuzunda SASKİ tarafından tadilat çalışmaları başlatıldı.


200 bin metreküp su arıtılıyor


Her gün 200 bin metre küp suyun arıtılarak şebekelere gönderildiği Selahattin Ereren İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde başlatılan bakım onarım işleri ile ilgili bilgi veren SASKİ Genel Müdürü Fatih Yıldız, "Mart ayında ihalesini yaptık ve hemen çalışmalar başlatıldı. Kasım ayında tadilat bitmiş olacak" dedi.


Kalite daha da artacak


Yapılan tadilat işlemleri ile birlikte içme suyu kalitesinin daha da artırılacağını belirten Genel Müdür Yıldız, "Şu anda oldukça sağlıklı olan şehrimizin içme suyunun kalitesi tadilat işlemlerinin ardından daha da artmış olacak. Günlük kapasitesi 200 bin metreküp olan tesisimizden şebekeye verilen içme suyu, Türkiye için kabul edilen içme suyu standardında DSÖ kriterlerine uygun. Biz yaptığımız çalışmalarla bu standardı yukarılara taşıyarak musluklardan akan içme suyunun kalitesini artırmış olacağız" dedi. - SAMSUN

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi, CEO, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 11:54 Kaynak: İHA

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