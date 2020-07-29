SASKİ, kurban atıkları konusunda vatandaşı uyardı - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediye Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), kurban atıklarının yağmur suyu ve kanalizasyon hattına atılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Kurumdan yapılan açıklamada, kanalizasyon şebekelerine atılan atıkların, hatlarda zaman zaman tıkanmalara ve arıtma sistemlerinin zarar görmesine neden olduğu vurgulandı.

Aynı şekilde atıklar nedeniyle yağmur suyu hatlarında tıkanıklıklar oluştuğuna ve suyun tahliyesinin zorlaştığına dikkat çekilen açıklamada, "Bu nedenlerden dolayı kurban atıkları, ilçe belediyeleri tarafından belirlenen kesim yerlerindeki atık toplama alanlarına ulaştırılmalıdır." ifadesi kullanıldı.

SASKİ'nin bayram süresince nöbetçi birimleriyle vatandaşın hizmetinde olacağı, kuruma ALO 185 üzerinden 24 saat süresince ulaşılabileceği belirtildi.