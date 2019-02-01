Saski'nin Bilinçli Su Kullanımları Eğitimleri Devam Ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Bilinçli Su Kullanımı Eğitimleri ile her yaştan öğrenciye ulaşmaya devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Bilinçli Su Kullanımı Eğitimleri ile her yaştan öğrenciye ulaşmaya devam ediyor.



SASKİ, Bilinçli Su Kullanımı Eğitimleri kapsamında Erenler Anaokulu'nun 4-5 yaş grubundaki öğrencileriyle bir araya geldi. Miniklere yaşlarına uygun şekilde suyun hayatımızdaki önemi, neden tasarruflu kullanılması gerektiği ve atıksuların ne olduğu gibi konularda çeşitli görseller ve animasyon çizgi filmler eşliğinde bilgiler verildi. Miniklerin her biri eğitimin ardından Su Müfettişi ilan edildi. Eğitim sonunda SASKİ tarafından hazırlanan çevre dostu eğitim çantaları öğrencilere hediye edildi.



Eğitimin ardından düşüncelerini paylaşan Erenler Anaokulu Öğretmeni Aslı Nur Genç, "İçeriği itibariyle son derece önem arz eden böyle bir eğitimde anlatımın görseller ile desteklenmesi çocuklara büyük katkı sağladı. Çocuklarımızın öğrenmeye son derece açık ve meraklı oldukları bu yaşlarda, suyun bilinçli kullanımına yönelik eğitim alarak onun kıymetine yönelik bir algı oluşturdukları ve bu algı çerçevesinde hareket edeceklerini düşünüyorum. Bu tarz eğitimlerin sadece çocuklara değil biz büyüklere de ciddi katkılar sağladığını ayrıca eklemek istiyorum" dedi.



Çok faydalı bir sunum gerçekleştirildiğini ifade eden Erenler Anaokulu Öğretmeni Meral Kılıç, "Suyun bilinçli kullanımına yönelik bilgiler bu yaşlardaki çocuklara ancak bu kadar güzel aktarılabilirdi. Gerçekten çok güzel bir sunum oldu. Çocukların yaşlarına uygun görseller kullanılmasının ve eğitimin video ile desteklenmesinin çocukların hafızalarında yer edineceğini ve suyu daha dikkatli kullanmalarını sağlayacağını düşünüyorum. Bu sunumda beni en çok etkileyen olay; Afrika'da ki çocuğun bir damla çamurlu su için onca yol yürümesi oldu. Bunu duyar duymaz hemen gözümde canlandı ve beni suyun tasarrufu yönünde daha da dikkatli olmaya teşvik etti" diye konuştu. - SAKARYA

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