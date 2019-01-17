Son Dakika Haberleri: Saski'nin Kırsal Mahallelerdeki Altyapı Çalışmaları

Saski'nin Kırsal Mahallelerdeki Altyapı Çalışmaları

1 saat önce

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Kanalizasyon Dairesi Başkanı Muhlis Yeşilyurt, kırsal kesimdeki mahallelerin altyapı sorunlarını çözüme kavuşturmak için çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Saski'nin Kırsal Mahallelerdeki Altyapı Çalışmaları, System.String[]
Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Kanalizasyon Dairesi Başkanı Muhlis Yeşilyurt, kırsal kesimdeki mahallelerin altyapı sorunlarını çözüme kavuşturmak için çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Yeşilyurt, yaptığı yazılı açıklamada, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinden sonra Büyükşehir Belediyesi Yasası ile köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerine de hizmet vermeye başladıklarını anımsattı.

Bu yıl içinde Vezirköprü ve Bafra ilçelerinin kırsal kesimlerinde ihtiyaç duyulan kanalizasyon sorununu çözeceklerini anlatan Yeşilyurt, "Asarcık ilçesi Yeni Ömerli Mahallesi'nde 650 metre, Atakum ilçesi Sarayköy Mahallesi'ne bin 500 metre, Bafra ilçesi Akalan, Kahramanlar ve Kapıkaya mahallelerine 2 bin metre kanalizasyon hattı yapıldı. Havza ilçesi Çam Yatağı, Esenbey ve Şeyhler mahallelerine 9 bin 500 metre, Kavak ilçesi Celallı, Küçük Çukur ve Mahmutlu mahallelerine de 2 bin metre kanalizasyon hattı döşendi." ifadesini kullandı.

SASKİ Genel Müdürlüğünün iş makineleri ve personeliyle altyapı çalışmalarının yapılmaya devam edildiğini aktaran Yeşilyurt, "Tekkeköy ilçesi Büyüklü Mahallesi'nde 3 bin metre, Terme ilçesinde 2 bin metre, Vezirköprü ilçesi Türkmen, Güldere, İnkaya, Başfaki, Dev Alan, Sarı Alan ve Öğürlü mahallelerinde ise 6 bin 600 metre kanalizasyon hattı tamamlandı." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:18 Kaynak: AA

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi, Yeşilyurt, Ekonomi
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