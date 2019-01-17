Saski'nin Kırsal Mahallelerdeki Altyapı Çalışmaları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Kanalizasyon Dairesi Başkanı Muhlis Yeşilyurt, kırsal kesimdeki mahallelerin altyapı sorunlarını çözüme kavuşturmak için çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Kanalizasyon Dairesi Başkanı Muhlis Yeşilyurt, kırsal kesimdeki mahallelerin altyapı sorunlarını çözüme kavuşturmak için çalışmalarının sürdüğünü belirtti.



Yeşilyurt, yaptığı yazılı açıklamada, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinden sonra Büyükşehir Belediyesi Yasası ile köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerine de hizmet vermeye başladıklarını anımsattı.



Bu yıl içinde Vezirköprü ve Bafra ilçelerinin kırsal kesimlerinde ihtiyaç duyulan kanalizasyon sorununu çözeceklerini anlatan Yeşilyurt, "Asarcık ilçesi Yeni Ömerli Mahallesi'nde 650 metre, Atakum ilçesi Sarayköy Mahallesi'ne bin 500 metre, Bafra ilçesi Akalan, Kahramanlar ve Kapıkaya mahallelerine 2 bin metre kanalizasyon hattı yapıldı. Havza ilçesi Çam Yatağı, Esenbey ve Şeyhler mahallelerine 9 bin 500 metre, Kavak ilçesi Celallı, Küçük Çukur ve Mahmutlu mahallelerine de 2 bin metre kanalizasyon hattı döşendi." ifadesini kullandı.



SASKİ Genel Müdürlüğünün iş makineleri ve personeliyle altyapı çalışmalarının yapılmaya devam edildiğini aktaran Yeşilyurt, "Tekkeköy ilçesi Büyüklü Mahallesi'nde 3 bin metre, Terme ilçesinde 2 bin metre, Vezirköprü ilçesi Türkmen, Güldere, İnkaya, Başfaki, Dev Alan, Sarı Alan ve Öğürlü mahallelerinde ise 6 bin 600 metre kanalizasyon hattı tamamlandı." değerlendirmesinde bulundu.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Başkan Alinur Aktaş, Bursa'ya Çağ Atlatacak Projelerini Haberler.com'a Bir Bir Anlattı

Belediye İşçisinin Atatürk Heykeli Üzerine Düşen Karları Temizlemesi Vatandaşları Duygulandırdı

Küf Hastalığı Soğan Fiyatlarını Yükseltince Hükümet Düğmeye Bastı: Fiyatı Yarı Yarıya Düşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Duyurdu: 100 Milyon Ton Ürettik, Hedef Tutturuldu