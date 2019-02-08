Son Dakika Haberleri: Saski Personeli Karaarslan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Saski Personeli Karaarslan Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

SASKİ personeli Murat Karaarslan son yolculuğuna uğurlandı.

Saski Personeli Karaarslan Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
SASKİ personeli Murat Karaarslan son yolculuğuna uğurlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) personeli Murat Karaarslan, Cuma namazına müteakip Yağcılar Yavuz Sultan Selim Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurladı. Merhumun cenazesine AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ekrem Yüce, SASKİ Genel Müdür Yardımcısı Sebahattin Belik, ailesi, SASKİ personelleri ve çok sayıda seveni katıldı.

SASKİ tarafından yayımlanan mesajda, "Mesai arkadaşımız Murat Karaarslan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Ailesine sabır diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun" denildi. Karaarslan, Adapazarı Emirsultan Mezarlığı'nda toprağa verildi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:43 Kaynak: İHA

Yağcılar, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi, Yaşam
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