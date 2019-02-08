Saski Personeli Karaarslan Son Yolculuğuna Uğurlandı
1 saat önce
SASKİ personeli Murat Karaarslan son yolculuğuna uğurlandı.
SASKİ
personeli Murat Karaarslan son yolculuğuna uğurlandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) personeli Murat Karaarslan, Cuma namazına müteakip Yağcılar Yavuz Sultan Selim
Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurladı. Merhumun cenazesine AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ekrem Yüce
, SASKİ Genel Müdür Yardımcısı Sebahattin Belik, ailesi, SASKİ personelleri ve çok sayıda seveni katıldı.
SASKİ tarafından yayımlanan mesajda, "Mesai arkadaşımız Murat Karaarslan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Ailesine sabır diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun" denildi. Karaarslan, Adapazarı
Emirsultan Mezarlığı'nda toprağa verildi. - SAKARYA
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:43 Kaynak: İHA
Buzağının Alnındaki Kalbe Bezeyen Şekil Dikkat Çekiyor
Erdoğan'dan Ulaştırma Bakanı'na: Projeyi Bitirmezsen, Güle Güle
Cinsel İstismar Sanığı Tahliye Oldu, Mağdur Çocuğun Korkusunu Günlüğüne Yazdı
Son Dakika! Ünlü Sanatçı Atilla Taş Tahliye Oldu