Son Dakika Haberleri: Saski Personellerine Yönelik 'Temel İlk Yardımcı Eğitimi' Düzenlendi

Saski Personellerine Yönelik 'Temel İlk Yardımcı Eğitimi' Düzenlendi

59 dakika önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından kurum personellerine yönelik olarak 'Temel İlk yardımcı Eğitimi' düzenlendi.

Saski Personellerine Yönelik 'Temel İlk Yardımcı Eğitimi' Düzenlendi, System.String[]
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından kurum personellerine yönelik olarak 'Temel İlk yardımcı Eğitimi' düzenlendi.

SASKİ bünyesinde görev yapan 100 personel İl Sağlık Müdürlüğü eğitmenlerince gerçekleştirilen 'Temel İlk yardımcı Eğitimi'ne katıldı. Eğitim sonunda düzenlenen yazılı ve uygulamalı sınavlarda başarılı olan personeller 'İlk yardımcı' sertifikası aldı. İl Sağlık Müdürlüğü eğitimcileri tarafından gerçekleştirilen eğitime 100 SASKİ personeli katıldı. 2 gün ve 16 saatlik eğitimin sonunda yazılı ve uygulamalı sınavlar gerçekleştirildi. Başarılı personeller 'İlk yardımcı' sertifikası aldı.

Konuyla ilgili SASKİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kurumların iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri kapsamında bünyelerinde belirli oranlarda ilk yardımcı bulundurması gerekiyor. Bizler de bu anlamda İl Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği halinde gönüllü olarak katılım gösteren personellerimize yönelik sertifikalı bir eğitim gerçekleştirdik. Yıl boyunca düzenlediğimiz eğitimler kurumumuzun dinamizmini, personellerimizin kabiliyet ve bilgisini daha ileri noktalara taşıyor. Bu da sunduğumuz hizmet kalitesinin her geçen gün daha da iyi seviyeye taşınmasına vesile oluyor. Bizler bu anlamda eğitimlerimize hız kesmeden devam edeceğiz" denildi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:13 Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel
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