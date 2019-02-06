Son Dakika Haberleri: Saski Sapanca Gölü İçin İl Sınırlarını Aştı

Saski Sapanca Gölü İçin İl Sınırlarını Aştı

18 dakika önce

Sapanca Gölü'nün Kocaeli sınırında kalan bölgede taş ocağı ve çöp toplama alanı iddiaları üzerine SASKİ harekete geçti.

Saski Sapanca Gölü İçin İl Sınırlarını Aştı, System.String[]
Sapanca Gölü'nün Kocaeli sınırında kalan bölgede taş ocağı ve çöp toplama alanı iddiaları üzerine SASKİ harekete geçti. Sosyal medya hesabı aracılığıyla açıklamalarda bulunan SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş konunun takipçisi olduklarını belirtti.

Geçtiğimiz gün Sapanca Gölü'nün Kocaeli sınırında kalan bir bölgenin taş ocağı ve çöp toplama alanı kullanıldığı ve bu kirliliğin bir dere vasıtasıyla göle taşındığı iddiaları gündeme geldi. SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş konu ile ilgili olarak sosyal medyada açıklamalarda bulundu. Rüstem Keleş, "Sapanca Gölümüzün Kocaeli il sınırlarında, Kocaeli sorumluluğunda olan bölgesiyle ilgili iddialar gündeme geldi. Ekiplerimiz hemen harekete geçti ve inceleme başlatıldı. Sapanca Gölümüz gözbebeğimiz. SASKİ olarak konunun takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:53 Kaynak: İHA

Rüstem Keleş, Kocaeli, Sapanca, Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel
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