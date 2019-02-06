Saski Sapanca Gölü İçin İl Sınırlarını Aştı
18 dakika önce
Sapanca Gölü'nün Kocaeli sınırında kalan bölgede taş ocağı ve çöp toplama alanı iddiaları üzerine SASKİ harekete geçti.
Sapanca
Gölü'nün Kocaeli
sınırında kalan bölgede taş ocağı ve çöp toplama alanı iddiaları üzerine SASKİ
harekete geçti. Sosyal medya hesabı aracılığıyla açıklamalarda bulunan SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş
konunun takipçisi olduklarını belirtti.
Geçtiğimiz gün Sapanca Gölü'nün Kocaeli sınırında kalan bir bölgenin taş ocağı ve çöp toplama alanı kullanıldığı ve bu kirliliğin bir dere vasıtasıyla göle taşındığı iddiaları gündeme geldi. SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş konu ile ilgili olarak sosyal medyada açıklamalarda bulundu. Rüstem Keleş, "Sapanca Gölümüzün Kocaeli il sınırlarında, Kocaeli sorumluluğunda olan bölgesiyle ilgili iddialar gündeme geldi. Ekiplerimiz hemen harekete geçti ve inceleme başlatıldı. Sapanca Gölümüz gözbebeğimiz. SASKİ olarak konunun takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:53 Kaynak: İHA
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