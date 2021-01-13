SASKİ Söğütlü Şube Müdürlüğü hizmet vermeye başladı - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) Söğütlü Şube Müdürlüğünün açılması ilçe halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Şubenin hizmete girmesiyle vatandaşlar artık fatura işlemlerinin yanı sıra abone kayıtları, açma-kapama, arıza ve şikayetlerini burada çözüme kavuşturabilecekler.

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ilçenin sanayisi ve tarımıyla büyüdüğünü belirterek, vatandaşların, şubenin açılmasıyla işlemler için Adapazarı'na gidip gelmek zorunda kalmayacaklarını kaydetti.

Özten, SASKİ Şube Müdürlüğünün açılması ve belediyenin yaptığı çalışmalarda kendilerine her zaman destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye teşekkür etti.

AK Parti Söğütlü İlçe Başkanı Selçuk Kurt da şubenin açılmasının ilçe merkezindeki esnafa katkı sağlayacağını ifade etti.