Son Dakika Haberleri: Saski Voleybol Turnuvası Tamamlandı

Saski Voleybol Turnuvası Tamamlandı

1 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Geleneksel 2. Mini Voleybol Turnuvası tamamlandı.

Saski Voleybol Turnuvası Tamamlandı, System.String[]
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Geleneksel 2. Mini Voleybol Turnuvası tamamlandı. 16 takımın katıldığı turnuvayı Çevre Koruma takımı şampiyon olarak tamamladı.

SASKİ personellerine yönelik olarak futbol, basketbol, voleybol ve masa tenisi gibi alanlarda sportif etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda son olarak düzenlenen SASKİ Geleneksel 2. Mini Voleybol Turnuvası tamamlandı. 16 takımın katıldığı ve SASKİ Teknik Birimler Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvayı final müsabakasında Destek Hizmetleri'ni 3-0 mağlup eden Çevre Koruma takımı şampiyon olarak tamamladı. Turnuvanın sayı kralı Destek Hizmetleri takımından Halil İbrahim Çangır olurken, en iyi pasör, en iyi smaçör ve en değerli oyuncu unvanlarına Sivil Savunma Uzmanı Yasin Tepe layık görüldü. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:02 Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi, voleybol, Spor
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