SASKİ'ye 18 yeni araç alındı - Son Dakika

SASKİ'ye 18 yeni araç alındı

SASKİ'ye 18 yeni araç alındı Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne 18 yeni araç alındı.

SASKİ'ye 18 yeni araç alındı

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne 18 yeni araç alındı. Vatandaşa daha kaliteli hizmet götürebilmek adına genişlemeye giden filoya 13 tonluk 10 adet su tankeri ve 8 adet vidanjör eklendi.

Araçlar bugün SASKİ Derebahçe Şantiyesi'nde gerçekleşen törenle hizmete alındı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık, personel ve şube şeflerinin katıldığı törende yapılan hizmetin Samsun için hayırlı olması adına dua edildi.

Bahattin Yanık, "Köylerimizde içme suyu sıkıntısı yaşanan durumu ortadan kaldırmak için alt yapı yatırımlarına kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz. Alt yapı yatırımlarımız neticelendiğinde köylerdeki su sıkıntımızda azalacak tankerle su takviyesi ihtiyaçlarımızda haliyle biraz düşecek. Başkanımızın talimatları doğrultusunda köylerimizde ki su sıkıntısını 2021 sonunda köklü bir şekilde çözüp bitirmeyi hedefliyoruz. Benzer şekilde su baskınında, kanalizasyon temizliğinde, fosseptiklerin çekiminde de yeni aldığımız vidanjörleri etkin bir şekilde kullanarak daha kaliteli hizmet sunma aşamasına ulaşmış olacağız" dedi.

"3,5 yıllık kira masrafıyla bu araçları satın alabileceğimizi gördük"

Başkan Mustafa Demir ise, "Bizim mülkiyetimizde 3 tane su tankerimiz vardı. Bu tankerlere 10 adet daha ilave ediyoruz. Daha önce ihtiyacı araç kiralayarak gideriyorduk ama 3,5 yıllık kira masrafıyla bu araçları satın alabileceğimizi gördük ve öyle de yaptık. Vidanjörlerde de elimizde 11 tane vardı. 8 tane yeni vidanjör aldık. Toplam SASKİ'ye maliyeti 10 milyon 800 bin TL. Biz bu araçları en az 15 yıl kendi araçlarımız olarak kullanacağız. Bize verimliliği yaklaşık 15 yılda en az 50 milyon TL. 4-5 kat verimlilik sağlamış olacağız. 200'ün üzerinde bir mahallemizde yaz aylarında kısmen su yetersizliği oluyor. Onlara biz bu su tankerleriyle hizmet götürüyoruz. Alt yapı yatırımlarımız bir taraftan devam ediyor ama hala çok ciddi olarak fosseptiklerde atık sular toplanıyor ve vatandaşların da bunların boşaltılması için talepleri oluyor. Bu konuda daha hızlı yanıt verebilmek adına bu alımlara ihtiyaç duyduk" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan kurdele kesimi sonrası Başkan Demir direksiyona geçerek deneme sürüşü yaptı.

SASKİ'ye 18 yeni araç alındı
SASKİ'ye 18 yeni araç alındı
SASKİ'ye 18 yeni araç alındı
SASKİ'ye 18 yeni araç alındı
SASKİ'ye 18 yeni araç alındı
SASKİ'ye 18 yeni araç alındı
SASKİ'ye 18 yeni araç alındı

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun, Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 11:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi SASKİ'ye 18 yeni araç alındı - Son Dakika Ekonomi

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