Şaşkın Bakışlara Aldırmadan Bankta Dakikalarca Güneşlendiler

Marmaris'te turist oldukları tahmin edilen iki kişi, bankta oturup güneşlendi.

Marmaris'te turist oldukları tahmin edilen iki kişi, bankta oturup güneşlendi. Sokaktan geçenlerin şaşkın bakışlarına aldırmayan iki kafadar, güneşli havanın tadını çıkardı.



Yurdun birçok kesiminde soğuk hava etkili olurken Marmaris'te güneşli hava hakim. Hava sıcaklığının 17 derece olduğu ilçede güneşli havanın tadını çıkaranlar da oldu. Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bankta oturan iki kişi caddede yürüyenlerin şaşkın bakışlarına aldırmadan dakikalarca güneşlendi. Turist olduğu tahmin edilen kişiler Marmaris Körfezi manzarasında güneşin tadını çıkardı. İki kafadar güneşlendikten sonra kıyafetlerini giyip bölgeden uzaklaştı. - MUĞLA

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