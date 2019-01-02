Şaşkın Hırsız Alay Konusu Oldu
45 dakika önce
ABD'nin Oregon eyaletinde Gladstone Polis Karakolu önünde park halinde duran bisikleti çalmaya çalışan hırsız polis tarafından dakikalar içinde yakalandı.
ABD'nin Oregon eyaletinde Gladstone Polis Karakolu önünde park halinde duran bisikleti çalmaya çalışan hırsız polis tarafından dakikalar içinde yakalandı. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken şaşkın hırsız da alay konusu oldu. ABD'nin Oregon eyaletinde Gladstone Polis Karakolu önündeki bisikleti çalmaya çalışan maskeli hırsız dakikalar içinde polis tarafından yakalandı. 27 Aralık günü yaşanan olay Gladstone Polis Karakolu'nun güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. 26 yaşındaki hırsız karakolun önünde kilitli olan bisikletin kilidini, demir kesme makasıyla kesmeye çalışırken yakalandı. Güvenlik kamerasında hırsızı gören polis, bir dakika içinde dışarı çıkarak hırsızı suçüstü yakaladı. Olay yerine ikinci polis memurunun gelmesiyle üzeri aranıp yere yatırılan hırsız kelepçelenerek götürüldü. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi görürken hırsız alay konusu oldu.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:56 Kaynak: İHA
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