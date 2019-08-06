Son Dakika Haberleri: Şaşkın sürücü 3 metrelik duvardan bahçeye düştü
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Şaşkın sürücü 3 metrelik duvardan bahçeye düştü

1 saat önce

Trabzon'da yolu şaşıran sürücü, yaklaşık 3 metre yükseklikteki duvardan bahçeye düşerken olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Şaşkın sürücü 3 metrelik duvardan bahçeye düştü, System.String[]
Trabzon'da yolu şaşıran sürücü, yaklaşık 3 metre yükseklikteki duvardan bahçeye düşerken olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, Değirmendere Mahallesi Kandil Sokak Kule Evleri mevkiisnde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kiraladığı otomobille seyir halinde olan ismi öğrenilemeyen Suudi Arabistan uyruklu sürücü, yolun devam ettiğini düşünerek yola devam edince yaklaşık 3 metre yükseklikteki duvardan bahçeye düştü. Düşme sonucu bahçede bulunan başka bir otomobile arkadan çarparak durabilen otomobilde ölen ya da yaralanan olmazken düştüğü yerde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Otomobil bahçeye düşmeden alanda çocukların oyun oynadığı belirtilirken kazada kimsenin yaralanmaması yüreklere su serpti.

Otomobil daha sonra bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırılırken meraklı vatandaşlar da o anı cep telefonlarına kayıt etmeyi ihmal etmedi. - TRABZON
Değirmendere, Kandil Dağı, Trabzon, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:49 Kaynak: İHA
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