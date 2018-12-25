Şaşkın Sürücü Alt Geçide Tersten Girince Kaza Kaçınılmaz Oldu
1 saat önce
Şaşkın sürücü alt geçide tersten girince kaza kaçınılmaz olduANKARA - Ankara'da bulvar üzerinde ters yönde ilerleyen otomobilin alt geçitte başka bir araçla kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Şaşkın sürücü alt geçide tersten girince kaza kaçınılmaz oldu
ANKARA - Ankara
'da bulvar üzerinde ters yönde ilerleyen otomobilin alt geçitte başka bir araçla kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Çankaya
ilçesi Remzi Oğuz Arık
Mahallesi'nde gece yarısı yaşanan kazada, Atatürk Bulvarı
üzerinde ters yönde ilerleyen Metin A. idaresindeki 06 KFK 35 plakalı otomobil, Kuğulu Alt Geçidi'nde Çankaya istikametinde seyreden 61 EF 008 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki araçta da hasar oluşurken 61 EF 008 plakalı otomobilin sürücüsü Özcan H. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis
ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan Özcan H.'yi ambulansa alan sağlık ekipleri, şahsa ilk yardım müdahalesinde bulundu.
Kaza nedeniyle Kuğulu Alt Geçidi'nin Çankaya istikameti yaklaşık bir saatliğine araç geçişine kapandı. Başka kazalar yaşanmaması için yolda önlem alan polis ekipleri, trafiğin yan varyanttan verilmesini sağladı. Araç
sürücülerinin ifadesine başvuran polis, olay hakkında inceleme başlattı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:05 Kaynak: İHA
Mansur Yavaş: En Büyük Projem Ankara'yı Marka Kent Yapmak
FETÖ'nün Mesajları Deşifre Oldu: Fatih Terim'le Aykut Demir'i Asalım
Eskişehir'de Yaşlı Adamı "Polisim" Diyerek Dolandıranlar İçin Karar Çıktı
Kayıp İşçinin, Arkadaşı Tarafından Öldürüldüğü Ortaya Çıktı