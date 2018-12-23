Son Dakika Haberleri: Şaşkın Sürücü Araçları Karıştırınca Olanlar Oldu

Şaşkın Sürücü Araçları Karıştırınca Olanlar Oldu

2 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde bir kişi park ettiği kamyonetin sokağını karıştırınca başkasına ait aynı model kamyonete binerek gitti.

Şaşkın Sürücü Araçları Karıştırınca Olanlar Oldu, System.String[]
Bursa'nın İznik ilçesinde bir kişi park ettiği kamyonetin sokağını karıştırınca başkasına ait aynı model kamyonete binerek gitti.

İstanbul'dan İznik'e bir yakınını ziyarete gelen A.K., yakınına ait kamyoneti Mahmut Çelebi Mahallesi Kaymakam Sokak'ta park etti. Daha sonra ilçe merkezinde işlerini hallettikten sonra kamyonete binerek ayrıldı.

Kılıçaslan Caddesi'nde ismi açıklanmayan bir esnaf, gri renkli çift kabin kamyonetinin yerinde olmadığını gördü ve polise bildirdi. Polis, cadde ve sokaklardaki onlarca iş yerinin güvenlik kameralarını inceleyerek aracın nerede olduğunu tespit etti. Polis, saatler sonra ortadan kaybolan kamyonete ve sürücü A.K.'ye ulaştı. Gerçek ortaya çıkınca polis de şaştı, sürücü de. İlçeye yabancı olan A.K.'nin yakınına ait kamyoneti park ettiği adresi karıştırıp Cambaz Sokak'taki bir esnafa ait aynı renk ve modeldeki kamyonete binip gittiği anlaşıldı.

Kamyonetin A.K.'nin yakınının aracı ile tıpatıp aynı olduğu belirlendi. Kontak anahtarının uyması ise milyonda bir ihtimal olarak değerlendirildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 07:06 Kaynak: İHA

İstanbul, Polis, Bursa, İznik, 3. Sayfa
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