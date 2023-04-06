Şaşkına döndüren çorba olayı! Belediye başkanının, "Şunu çocuğa uzatır mısın?" sözünü kimse anlamadı - Son Dakika
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Şaşkına döndüren çorba olayı! Belediye başkanının, "Şunu çocuğa uzatır mısın?" sözünü kimse anlamadı

06.04.2023 11:31

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, sahur vakti vatandaşlara çorba dağıttığı esnada ilginç bir an yaşandı. Bir vatandaşın "Bir tane de ufaklığa alabilir miyim?" sözlerinin ardından Demir, sıradakilere "Şunu çocuğa uzatır mısın?" dedi. Ancak yabancı oldukları için Demir'in isteğini anlamayan kişiler çorbayı alıp yoluna devam etti.

Ramazan ayı vesilesiyle birçok belediye tarafından iftar ve sahur vakti vatandaşlara yemek servisi yapılırken, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir de bir çorba dağıtma standında görev aldı.

"ŞUNU ÇOCUĞA UZATIR MISIN?"

O anlarda bir vatandaş, "Bir tane de ufaklığa alabilir miyim başkanım" dedi. Demir de sıradaki kişiye "Şunu çocuğa uzatır mısın?" diye sordu. Ancak çorbayı kendini alan kişi yabancı olduğu için denileni anlamayarak yoluna devam etti.

KENDİ DE GÜLDÜ

Aynı şey ikinci kez başına gelince Demir de gülmeye başladı, en sonunda çorbayı küçük çocuğa kendisi verebildi.

YORUMLAR (4)
  • MEHMET ÜNAL: ilerde bu insanlar ne olacak nereye kadar sürecek bu besleme işi merak ediyorum genç genç de insanlar iş güç de yok sevmiyorlar çalışmayı ne olacak bu böyle? Cevap Yaz 20 3 Yayından Kaldır
  • Burhan Kaya: Dışarından milyonlarca yabancıyı ülkeye sokup sonra yerli ve millilikten bahsedip aklımızı başımızdan alanlar .)) Cevap Yaz 92 20 Yayından Kaldır
  • yusuf kenan: boğazında kalsın! asla hakkımı helal etmiyorum. Cevap Yaz 53 16 Yayından Kaldır
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Çorba dağıtan belediye başkanı 'Şunu çocuğa uzatır mısın?' dedi, sıradaki kimse ne dediğini anlamadı Çorba dağıtan belediye başkanı 'Şunu çocuğa uzatır mısın?' dedi, sıradaki kimse ne dediğini anlamadı

Bünyamin Demir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şaşkına döndüren çorba olayı! Belediye başkanının, 'Şunu çocuğa uzatır mısın?' sözünü kimse anlamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şaşkına döndüren çorba olayı! Belediye başkanının, "Şunu çocuğa uzatır mısın?" sözünü kimse anlamadı - Son Dakika
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