Şaşkınlık yaratan hırsızlık yöntemi! Pis işleri için küçük çocuğu böyle kullandılar - Son Dakika
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Şaşkınlık yaratan hırsızlık yöntemi! Pis işleri için küçük çocuğu böyle kullandılar

02.05.2022 14:00

Sultangazi'de bayram tatili için yola çıkmaya hazırlanan çiftin, içinde ziynet eşyaları bulunan çantası otomobilden çalındı. Hırsızlığı gerçekleştiren çocuğun, başkaları tarafından kullanıldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Dün saat 15.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda bayram tatili için memleketlerine gitmeye hazırlanan karı-koca, kişisel eşyalarını otomobile yükledikleri sırada 2 kadın tarafından etrafı sarıldı. Kendilerini mağaza çalışanı gibi tanıtarak iş yerinin önünden aldıkları kıyafetleri satmaya çalışan kadınlar, çifti oyalamaya başladı. Bu sırada otomobilin diğer tarafından, yanında çocuk bulunan bir kişi daha geldi. Otomobilin kapısını yoklayan çocuk, açılmayınca diğer kapıya yöneldi.

ÇEVRELERİNİ SARIP DİKKATİNİ DAĞITTILAR

Çiftin çevresi sarılarak dikkatleri dağıtılırken, şoför kabinindeki kapıdan otomobile giren çocuk, içinde pasaport, kimlik, kredi kartları ve ziynet eşyası bulunan çantayı alarak uzaklaştı.

ÇANTAYI BOŞ BULDUM DİYEREK MAĞAZAYA GETİRDİ

Çocuğu kullanarak otomobilden hırsızlık yaptıran şüpheli, bir süre sonra boş çanta ile geri aynı yere geldi. Mağazanın dışında bulunan ürünlerin yanından çantayı alıyormuş görüntüsü veren şüpheli, mağazaya girerek dışarıda içi boş bir çanta bulduğunu söyledi. Şüpheli, çantayı mağaza çalışanlarına teslim ederek ayrıldı. Hırsızlık olayı, bayram tatili için memleketlerine gitmeye hazırlanan çiftin otomobildeki çantayı fark etmesi ve geri dönerek mağazadaki güvenlik kamerası görüntülerini izlemesiyle ortaya çıktı.

YİNE ÇOCUKLARI KULLANDILAR

Öte yandan Yunus Emre Mahallesi'nde de, arefe günü yaşanan yoğunluğu fırsat bilen 2 kadın, cadde üzerinde bulunan iş yerinin önündeki ürünleri, yanındaki çocuklara çaldırdı. O anlar da iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler de, 3 küçük çocuğun iş yerinin önündeki ürünleri sürükleyerek götürdükleri görülüyor.

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İsmetpaşa Mahallesi, Hırsızlık, Bayram, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Şaşkınlık yaratan hırsızlık yöntemi! Pis işleri için küçük çocuğu böyle kullandılar - Son Dakika


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