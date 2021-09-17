Şaşkınlık yaratan olay! Operasyonda kaçtığı polisin, yardımına muhtaç kaldı - Son Dakika

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler tarafından gece saatlerinde aranan şahıslara yönelik çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Hakkında kesinleşmiş hapis kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

ÇATIDAN KAÇMAYA KALKTI

Öte yandan Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi 53.Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın en üst katına yapılan baskında berber olduğu öğrenilen Sami Kavaklı, polis ekiplerinden kaçmak için evinin çatısından yan binanın çatısına geçmeye çalıştı.

MAHSUR KALINCA POLİSTEN YARDIM İSTEDİ

Kaçmaya çalışan şahıs, terasın dar bir kısmında mahsur kaldı. Mahsur kalan şahıs peşinden gelen polislerden yardım istedi. Polis ekipleri şahsın bulunduğu yere giremeyince olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdiven aracı ile çatıya çıkarak mahsur kalan kişiyi bulunduğu yerden kurtardı. Çatıdan indirilen Sami Kavaklı polis ekiplerine teslim edildi.

Gasp suçu nedeniyle 16 yıl hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerinin uzun sürelik takibi sonucu Eyüpsultan Çırçır Mahallesi Güzel Sokak'ta bulunan bir dairede yakalandı. Yakalanan şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Operasyon ile ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.