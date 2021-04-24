Şaşmaz Sanayi Bulvarı'ndaki ilk köprülü kavşak trafiğe açıldı - Son Dakika

- Şaşmaz Sanayi Bulvarı'ndaki ilk köprülü kavşak trafiğe açıldı

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, trafik sıkıntılarının yaşandığı Şaşmaz Sanayi Bulvarı'nda bulunan Ümitköy-Batıkent istikametindeki birinci köprülü kavşağının tamamlanarak hizmete açıldığını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in dört bir yanında sürdürülen katlı ve köprülü kavşak çalışmalarını birer birer tamamlıyor. Kent trafiğini rahatlatacak ve can güvenliğini sağlayacak ulaşım projelerini Başkentlilerle buluşturmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, uzun yıllardır trafik sıkıntısının yaşandığı Şaşmaz Sanayi Bulvarı'nda başlatılan 2 köprülü kavşaktan ilkini tamamlayarak hizmete açtıklarını açıkladı. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kısa sürede tamamlanan ilk köprüde yol trafiğe açılırken bu sayede kesintisiz trafik akışı ile sürüş güvenliği de sağlanmış oldu.

Köprülü kavşaklar bölge trafiğini rahatlatacak

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) ile Ankara Bulvarı Şaşmaz Kavşağı arasında yer alan 2473'inci Cadde ve 2474'inci Cadde kesişiminde bulunan kavşağa iki adet köprülü kavşak çalışmasında ilk etap sona erdi. Altyapı deplasman çalışmaları ve betonarme imalatları devam eden ikinci köprünün de kısa süre içinde tamamlanacağı projeyle, Şaşmaz Kavşağı'nda meydana gelen yığılmaların büyük ölçüde önüne geçilecek. Hem geçişler hem de anayol üzerindeki sağa ve sola dönüşlerin daha güvenli ve kontrollü sağlanacağı köprülü kavşağın üstü 2 gidiş-2 geliş olurken, sanayi dönüşlerinin yapılacağı yan yollar da 2 şerit olarak hizmet verecek. Bölgenin sanayi alanı olması ve İstanbul Yolu güzergahını Eskişehir Yolu'na bağlayan hat üzerinde yer alan iki köprülü kavşak sayesinde bölgede yaşanan trafik yoğunluğu da azalacak.

Kesintisiz trafik akışı ile sürüş güvenliği sağlanacak

Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda Şaşmaz Sanayi Sitesi'nde yapılan çalışmalarda gelinen noktaya ilişkin vatandaşları bilgilendiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Şaşmaz'da Ümitköy-Batıkent istikametinde birinci köprülü kavşağımızdaki çalışmaları tamamlayarak hizmetinize açtık. Altyapıdaki su yoğunluğu sebebiyle açılışı geciken Batıkent yönündeki ikinci köprüyü ise gece gündüz çalışarak en kısa zamanda tamamlayacağız" dedi.