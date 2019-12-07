Son Dakika Haberleri: Sason Acar Karakolu'na modern hizmet binası yapıldı
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Sason Acar Karakolu'na modern hizmet binası yapıldı

6 saat önce

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Acar köyü yeni jandarma karakolunun yeni hizmet binasının yapımı tamamlandı.

Sason Acar Karakolu'na modern hizmet binası yapıldı, System.String[]

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Acar köyü yeni jandarma karakolunun yeni hizmet binasının yapımı tamamlandı.


Son teknoloji malzeme ve hasara dayanıklı duvarla imar edilen Acar köyü yeni jandarma karakolunda açılış öncesi denetlemelerde bulunan Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, karakolun yapım aşaması ve son durumu hakkında Acar Jandarma Karakol Komutanı Hamza Çetinkaya'dan bilgi aldı. Yapılan yeni karakol hizmet binasının modern bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Kaymakam Abdullah Özadlı, "Askerlerimiz artık daha rahat, sağlıklı ve güvenlikli yapıya sahip bir karakolda vatan savunması görevlerin en iyi şekilde icara edeceklerdir. Güvenlik güçlerimiz yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü birçok başarılı operasyonda artık yerli silah ve yerli araçlar kullanmaktadır. Son yıllarda atılan önemli adımlar sayesinde ülkemiz artık dışa bağımlı olmaktan yakasını kurtardığını görüyoruz. Güvenlik güçlerimizin en iyi şartlarda görevini icra edebilmesi için modern karakollar, teknolojik donanımlara sahip araç ve silahlara sahip olamaya devam edecektir" dedi.


Karakol incelemelerinde Kaymakam Özadalı'ya, Jandarma Asayiş Bölük Komutanı Binbaşı Muhammed Topal ve İlçe Emniyet Amiri Mehmet Murat Sudagezer eşlik etti. - BATMAN

Çetinkaya, Jandarma, Batman, Sason, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 05:05 Kaynak: İHA
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