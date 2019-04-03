Son Dakika Haberleri: Sason Belediye Başkanı AK Parti'li Arslan Göreve Başladı

Sason Belediye Başkanı AK Parti'li Arslan Göreve Başladı

1 saat önce

BATMAN'ın Sason ilçesinde Belediye Başkanlığı'nı kazanan AK Parti'li Muzaffer Arslan, mazbatasını alıp görevine başladı.

Sason Belediye Başkanı AK Parti'li Arslan Göreve Başladı, System.String[]
BATMAN'ın Sason ilçesinde Belediye Başkanlığı'nı kazanan AK Parti'li Muzaffer Arslan, mazbatasını alıp görevine başladı.

Seçim sonuçlarının kesinleşmesiyle İlçe Seçim Kurulu'nda mazbatasını alan Muzaffer Arslan, belediyeye geçti. Arslan, burada görevi, 30 Mart 2014 seçimlerinde Saadet Partisi'nden Belediye Başkanı seçilip AK Parti'ye geçen, sonrasında ise bu partiden aday gösterilmeyince CHP'ye geçip aday olan Cuma Uçar'dan görevi teslim aldı.

Arslan, ilçeye faydalı işler yapacaklarına inandıklarını belirterek, "Halkımız iradesini kararlı bir şekilde ortaya koydu. Karşı tarafın tüm olumsuzluklarına rağmen çok büyük bir farkla kazanmış bulunmaktayız. Bugün halkımızla birlikte mazbatamızı aldık. Hizmetlerimizin tamamı bu insanlarımızın istihdamı, sosyo-kültürel etkinliği üzere olacaktır. Koltuğa ve makama oturmak için gelmedik. Bugünden itibaren tüm halkımızla gençlerimizle birlikte çalışmaya başlayacağız" dedi. - Batman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 07:21 Kaynak: DHA

Batman, Muzaffer Arslan, Sason, AK Parti, Politika
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