Son Dakika Haberleri: Sason Belediye Başkanı Arslan'dan öğretmenlere ziyaret
Son Dakika Güncel Sason Belediye Başkanı Arslan'dan öğretmenlere ziyaret - Son Dakika

Sason Belediye Başkanı Arslan'dan öğretmenlere ziyaret

6 saat önce

Sason Belediye Başkanı Muzaffer Arslan, ilçede görev yapan öğretmenleri ziyaret etti.

Sason Belediye Başkanı Arslan'dan öğretmenlere ziyaret, System.String[]

Sason Belediye Başkanı Muzaffer Arslan, ilçede görev yapan öğretmenleri ziyaret etti.

Arslan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Şube müdürleri Murat Yağmur, Emrah Demirbağ ve AK Parti İlçe Başkanı Avni Yıldırım ile okulları ziyaret ederek, öğretmenlerin gününü kutladı.

Öğretmenlerle bir süre sohbet eden Arslan, "Bizim için sadece bugün değil, her gün 24 Kasım'dır." dedi.

Muzaffer Arslan, Emrah, Sason, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Oturuşunu düzelt" diyen Vali'nin bacak bacak üstüne attığı fotoğraf olay oldu
"Oturuşunu düzelt" deyip fırça atan Vali, akıllara efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nu getirdi 25 öğrencisine istismarla suçlanan öğretmen, sınıfın camlarını kağıtla kapatmış! Konya Valisi'nin oturuşunu beğenmediği muhabir konuştu: Makamına giderek özür diledik

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 00:09:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sason Belediye Başkanı Arslan'dan öğretmenlere ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]