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Sason Belediye Başkanı Arslan'dan öğretmenlere ziyaret
6 saat önce
Sason Belediye Başkanı Muzaffer Arslan, ilçede görev yapan öğretmenleri ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:18 Kaynak: AA
Sason Belediye Başkanı Muzaffer Arslan, ilçede görev yapan öğretmenleri ziyaret etti.
Arslan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Şube müdürleri Murat Yağmur, Emrah Demirbağ ve AK Parti İlçe Başkanı Avni Yıldırım ile okulları ziyaret ederek, öğretmenlerin gününü kutladı.
Öğretmenlerle bir süre sohbet eden Arslan, "Bizim için sadece bugün değil, her gün 24 Kasım'dır." dedi.
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