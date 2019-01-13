Son Dakika Haberleri: Sason Belediyesinden Kar Temizleme Çalışmaları

Sason Belediyesinden Kar Temizleme Çalışmaları

1 saat önce

Batman'ın Sason ilçesinde, belediye tarafından kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kapanan cadde ve ara sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları başlatıldı.

Sason Belediyesinden Kar Temizleme Çalışmaları, System.String[]
Batman'ın Sason ilçesinde, belediye tarafından kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kapanan cadde ve ara sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları başlatıldı.

Karla mücadele çalışmalarına ilişkin belediye başkanlığından yapılan açıklamada, kar yağışından dolayı cadde ve ara sokaklarda biriken karların temizlenmesi ve buzlanmayı önlemek amacıyla tuzlama çalışmalarının başlatıldığı belirtildi. Belediye fen ekiplerinin vatandaşlardan gelecek her türlü yardım çağrısına anında müdahale edebilmek için 24 saat boyunca değişmeli olarak nöbet tutuğunu belirten Belediye Başkanı Cuma Uçar, ilçe halkının mağdur olmaması ve karın keyfini çıkartması için çalışmaları aksatmadan devam ettireceklerini söyledi. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:52 Kaynak: İHA

Batman, Sason, Kar, Güncel
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