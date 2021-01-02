Sason Belediyesinden temizlik seferberliği - Son Dakika

Sason Belediyesi, temizlik seferberliği başlattı.

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilçede temizlik seferberliği başlatan Sason Belediyesi temizlik ekipleri bir çok noktada çalışma gerçekleştirdi.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile boşalan cadde ve sokakların temizliği için kolları sıvadıklarını belirten Belediye Başkanı Muzaffer Arslan, ekiplerin vatandaş ve araç yoğunluğunun bulunduğu alanlarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yürüttüğünü belirtti.

Arslan, çalışmaların sokağa çıkma kısıtlamasında devam edeceğini bildirdi.