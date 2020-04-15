Sason Belediyesinden yaya dezenfeksiyon tüneli - Son Dakika

Batman'ın Sason Belediyesince ilçe merkezinde koronavirüs tedbirleri kapsamında Yaya Dezenfeksiyon Tüneli kuruldu.



Dezenfeksiyon tünelini Demokrasi Meydanında kurduklarını ifade eden Belediye Başkanı Muzaffer Arslan, bu çalışma ile toplum sağlığı açısından oluşabilecek riskleri minimuma indirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Arslan, "Vatandaşlarımızın koronavirüsünden korunması, Sağlık Bakanlığının ve uzmanların belirttiği gibi sosyal mesafenin korunması, hijyen kurallarına riayet edilmesi ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasına bağlı. Vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça evlerinizden çıkmasın. Bizler onlar için çalışmaya devam ediyoruz." dedi.