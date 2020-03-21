Sason Belediyesinin dezenfekte çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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Sason Belediyesinin dezenfekte çalışmaları sürüyor
6 saat önce
Sason Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.
Sason Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.
İlçenin riskli yerlerini dezenfekte etmeye çalıştıklarını belirten Sason Belediye Başkanı Muzaffer Arslan, çalışmanın sürdüğünü söyledi.
Arslan, "Kısa sürede tüm dünyaya yayılan, koronavirüs salgını ne yazık ki ülkemizde de görülmüştür. Belediyemiz olarak yaşanan bu salgınla mücadelede her konuda seferber olmuş durumdayız. İnşallah elbirliğiyle bu zor günleri de atlatacağız." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:16 Kaynak: AA
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