Sason çileği ABD ve Avrupa yolcusu - Son Dakika

Sason çileği ABD ve Avrupa yolcusu

22.05.2021 10:29

Sason çileği ABD ve Avrupa yolcusu Batman'ın Sason ilçesinde yaklaşık 200 aile tarafından üretimi yapılan çilek, tırlara yüklenerek Konya'nın Akşehir ilçesinde bulunan fabrikalarda temizlenip şoklandıktan sonra Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ihraç ediliyor.

Sason çileği ABD ve Avrupa yolcusu

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde yaklaşık 200 aile tarafından üretimi yapılan çilek, tırlara yüklenerek Konya'nın Akşehir ilçesinde bulunan fabrikalarda temizlenip şoklandıktan sonra Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ihraç ediliyor.

Devletin verdiği hibe desteğiyle yıllar önce tütüne alternatif olarak deneme amaçlı ekimine başlanan Sason çileği, her geçen yıl gelişerek patent almasıyla, başta Amerika ve Avrupa olmak üzere yurt dışına da ihraç edilmeye başlandı. Sason'da ürettikleri çilekleri önce yurt içine gönderip şokladıktan sonra yurt dışına ihraç ettiklerini belirten çilek tüccarlarından Mahmut Doğan, "Daha önce buralarda tek üretimimiz tütündü. Bu civarda hepimiz tütün üretimiyle uğraşıyorduk. Çileğin başlamasıyla tütünü bitirdik. Tütün işçiliği zordu. Tütün işiyle bir yıl boyunca uğraşıyorduk. Paramızı da zamanında alamıyor, bir yıl sonra ödemeler yapılıyordu. Çilek işi çok kolay ve daha karlıdır. Ben Çilek ticareti yapıyorum. Üreticilerimizin çileğini buradan alıp soğuk hava depolarında şokladıktan sonra farklı illerimizde şoklayıp Amerika ve Avrupa'ya gönderiyorum. Çilek hasadı çok iyidir. Mart ayında oluşan buzlanma olmasaydı üretim daha fazla olacaktı. Tabi ki Sason çileğinin tadı farklıdır. Çilek ile ilgili patentimiz çıktı. Sason çileği bir marka haline geldi. Soğuk hava deposu yapmayı hedefliyoruz. Hava deposu yapılırsa üretimimizi artırarak daha fazla pazar payı yakalamayı hedefliyoruz. Sason çilek pazarı tabelamızı koyarak her yere çilek göndereceğiz" dedi.

Sason çileği ABD ve Avrupa yolcusu
Sason çileği ABD ve Avrupa yolcusu
Sason çileği ABD ve Avrupa yolcusu
Sason çileği ABD ve Avrupa yolcusu
Sason çileği ABD ve Avrupa yolcusu
Sason çileği ABD ve Avrupa yolcusu
Sason çileği ABD ve Avrupa yolcusu

Amerika Birleşik Devletleri, Akşehir, Batman, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sason çileği ABD ve Avrupa yolcusu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Borcunu peşin ödeyene ÜFE üzerinden yüzde 90 indirim yapılacak Kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Borcunu peşin ödeyene ÜFE üzerinden yüzde 90 indirim yapılacak Masumiyet dizisinin başrol oyuncuları, sette göbek atarak kurtlarını döktü Masumiyet dizisinin başrol oyuncuları, sette göbek atarak kurtlarını döktü Aşka gelen Nurgül Yeşilçay, sevgilisi öpüşme pozunu paylaştı Aşka gelen Nurgül Yeşilçay, sevgilisi öpüşme pozunu paylaştı Görev başındaki bekçinin acı sonu! Önce ayağını kaybetti, sonra şehit oldu Görev başındaki bekçinin acı sonu! Önce ayağını kaybetti, sonra şehit oldu Çakarlı araçla emniyet şeridinden giden futbolcu Adem Büyük'ün eşinden ilk açıklama: Araç tanıdığımız bir siyasetçiye ait Çakarlı araçla emniyet şeridinden giden futbolcu Adem Büyük'ün eşinden ilk açıklama: Araç tanıdığımız bir siyasetçiye ait Aldığı sıfır araç kabusu oldu, beklediği karar mahkemeden 7 yıl sonra geldi Aldığı sıfır araç kabusu oldu, beklediği karar mahkemeden 7 yıl sonra geldi Şarkıcı Ece Seçkin, Instagram'dan peş peşe iç çamaşırsız pozlarını paylaştı Şarkıcı Ece Seçkin, Instagram'dan peş peşe iç çamaşırsız pozlarını paylaştı Motosikletten fırlayıp minibüsün üstüne düştü! Feci kaza kamerada Motosikletten fırlayıp minibüsün üstüne düştü! Feci kaza kamerada

Son Dakika Haberleri
18:00 Mustafa Cengiz'in sert açıklamaları sosyal medyayı salladı! Fatih Terim'e destek mesajı yağdı
17:39 MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Avrupa Parlamentosu raporuna sert tepki gösterdi: HDP'ye sorup hazırlamışlar
17:18 Herkes başkanı hayretler içinde izledi! Mustafa Cengiz'in bel altı fıkrası kimseyi güldürmedi
17:00 "Beni öldürecek" diyip, eşi için koruma istemişti! O kadın sokak ortasında kurşuna dizildi
16:42 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Sevgili Fatih Terim ile yola devam etmeyeceğim
16:35 Yolcu uçağından dışarı bakan yolcular şaşkına döndü! Fırlatılan roketi saniye saniye görüntülediler
16:32 Son Dakika: Vergi ve prim borçlarına yeniden yapılandırma geliyor! Ekonomiye ilişkin yeni torba teklif Meclis'te
16:27 Son Dakika! Dışişleri, ateşkese rağmen Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara saldıran İsrail'e tepki gösterdi: Samimiyetsiz tutumları devam ediyor
16:24 Uğur Akkuş, Ebru Şallı için "Ferrari gibi kadın" dedi, model Deniz Akkaya çifte sert çıkıştı
16:20 Mustafa Cengiz, "Seçimlere girmiyorum" dedikten yarım saat sonra fikrini değiştirdi
Fatih Terim'le ilgili belirsizlik sürerken Hasan Şaş'tan sürpriz bir paylaşım geldi: Emrindeyim Fatih Terim'le ilgili belirsizlik sürerken Hasan Şaş'tan sürpriz bir paylaşım geldi: Emrindeyim         
11:26
Şanlıurfa'da 2 aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 6 yaralı Şanlıurfa'da 2 aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 6 yaralı         
11:10
Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Taraftar kahrolacak Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Taraftar kahrolacak         
10:50
Bir zamanların ünlü assolisti, cami bahçesinde alkolden bilincini kaybetmiş halde bulundu Bir zamanların ünlü assolisti, cami bahçesinde alkolden bilincini kaybetmiş halde bulundu         
10:30
Akşener'in ziyareti sırasında korumalar tarafından darbedilen esnaf o anları anlattı Akşener'in ziyareti sırasında korumalar tarafından darbedilen esnaf o anları anlattı         
10:20
Hesaplardaki 217 milyon dolarlık hareketlilik nedeniyle yakalanan çete, elde ettikleri parayı Bitcoin'e çevirmiş Hesaplardaki 217 milyon dolarlık hareketlilik nedeniyle yakalanan çete, elde ettikleri parayı Bitcoin'e çevirmiş         
10:07
Aldatıldığını sosyal medyada gördüğü fotoğraflar sayesinde öğrendi Aldatıldığını sosyal medyada gördüğü fotoğraflar sayesinde öğrendi         
09:56
Film sahnesi değil, İstanbul'da yaşandı! Fas uyruklu kadın, ''Bu bebek benim'' diyerek başkasının bebeğini kaçırmaya çalıştı Film sahnesi değil, İstanbul'da yaşandı! Fas uyruklu kadın, ''Bu bebek benim'' diyerek başkasının bebeğini kaçırmaya çalıştı         
09:09
Bakan Koca müjdeyi verdi: Bu iş bitmiştir, haziranda 20 yaş üstü herkes aşılanacak Bakan Koca müjdeyi verdi: Bu iş bitmiştir, haziranda 20 yaş üstü herkes aşılanacak         
08:35
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten muhabir Musab Turan'a sert tepki: Gereği yapılıyor AK Parti Sözcüsü Çelik'ten muhabir Musab Turan'a sert tepki: Gereği yapılıyor         
00:31
Cuma hutbesi sırasında korkutan anlar! Kabe imamına bıçakla saldırdı Cuma hutbesi sırasında korkutan anlar! Kabe imamına bıçakla saldırdı         
23:53
Bahar Candan'dan olay yaratan pozlar! İç çamaşırı görünmesine rağmen paylaşmaktan çekinmedi Bahar Candan'dan olay yaratan pozlar! İç çamaşırı görünmesine rağmen paylaşmaktan çekinmedi         
18:52
"Gözaltı sırasında sarkıntılık" nedeniyle yargılanan polise 2 yıl 6 ay ceza verildi         
17:58
Böylesi görülmedi! Japonya'da bir makinist, 150 km hızla giden treni bırakıp, tuvalete gitti Böylesi görülmedi! Japonya'da bir makinist, 150 km hızla giden treni bırakıp, tuvalete gitti         
17:03
45 yaşındaki sapık tarafından istismar edilen 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı 45 yaşındaki sapık tarafından istismar edilen 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı         
14:17
Öldürülen Arife öğretmenin cenazesinde dikkat çeken görüntü! Tabutun kapağı kapatılmadı Öldürülen Arife öğretmenin cenazesinde dikkat çeken görüntü! Tabutun kapağı kapatılmadı         
14:13
Metropoll 28 ilde anket yaptı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıktığı takdirde şansı en yüksek aday İBB Başkanı İmamoğlu Metropoll 28 ilde anket yaptı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıktığı takdirde şansı en yüksek aday İBB Başkanı İmamoğlu         
12:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2021 11:43:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sason çileği ABD ve Avrupa yolcusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement