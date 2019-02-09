Son Dakika Haberleri: Sason'da 10 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

Sason'da 10 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

50 dakika önce

Batman'ın Sason ilçesinde 10 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Sason'da 10 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı, System.String[]
Batman'ın Sason ilçesinde 10 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Sason ilçesi Karşıyaka Mahallesinde bulunan Yunusemre Ortaokulunda eğitim gören 10 öğrencide, yemek yedikten bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti başladı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Sason Devlet Hastanesine kaldırılan öğrenciler burada tedavi altına alındı. Serum tedavisi uygulanan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:20 Kaynak: İHA

Karşıyaka, Batman, Sason, Güncel
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