Sason'da 10 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı
50 dakika önce
Batman'ın Sason ilçesinde 10 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Batman
'ın Sason
ilçesinde 10 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Sason ilçesi Karşıyaka
Mahallesinde bulunan Yunusemre
Ortaokulunda eğitim gören 10 öğrencide, yemek yedikten bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti başladı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Sason Devlet Hastanesine kaldırılan öğrenciler burada tedavi altına alındı. Serum tedavisi uygulanan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:20 Kaynak: İHA
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