Sason'da 12 Saatlik Karla Mücadelenin Ardından Hastalara Ulaşıldı

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Örenağıl köyünde bulunan biri astım diğeri enfeksiyon hastası iki vatandaş, İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin 12 saatlik çalışması sonrası sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Örenağıl köyünde bulunan biri astım diğeri enfeksiyon hastası iki vatandaş, İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin 12 saatlik çalışması sonrası sağlık ekiplerine ulaştırıldı.



Batman'ın Sason ilçesine 12 kilometre uzaklıkta bulunan ve yolu kardan kapalı olan Çukurca mezrasında yaşayan biri astım diğeri enfeksiyon hastası olan iki vatandaş telefonla İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerine ulaşarak yardım istedi. Yapılan yardım çağrısının ardından Batman İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, kar savurma ve servis aracıyla yola koyuldu. Kar kalınlığını bir metreyi aştığı bölgede karla mücadele ekipleri zaman zaman zor anlar yaşadı.



12 saatlik karla mücadele çalışmasının ardından hastaları, 112 sağlık ekiplerine ulaştırıldı. İki hasta daha sonra hastaneye sevk edildi. - BATMAN

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