Sason'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Sason'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi

15.07.2022 18:45
Sason'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi

Batman'ın Sason ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kayabaşı Şehitliği ziyaret edildi.

Batman'ın Sason ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kayabaşı Şehitliği ziyaret edildi.

Kur'an-ı Kerim okunduğu programda İlçe Müftüsü İbrahim Yaman tarafından dua edildi.

Sason Kaymakamı Murat Mete, burada yaptığı konuşmada, milletin birliğini ve beraberliğini bozmaya, vatanı bölmeye çalışan hiçbir yapıya asla fırsat verilmeyeceğinin tüm dünyaya ispat edildiğini belirterek, "Canını feda eden tüm 15 Temmuz şehitlerimizin ve tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun." dedi.

Programa, Sason Belediye Başkanı Mehmet Şafi Yavuz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Madenus ve protokol üyeleri katıldı. ???????

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Kaynak: AA

Demokrasi, Sason, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sason'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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