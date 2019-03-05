Sason'da 15 Temmuz Parkı'na Fidan Dikildi
16 dakika önce
Batman'ın Sason ilçesinde, Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında asker ve öğrenciler tarafından 15 Temmuz Parkı'na çam fidanı dikildi.
Batman
'ın Sason
ilçesinde, Yeşilay Haftası
etkinlikleri kapsamında asker ve öğrenciler tarafından 15 Temmuz Parkı'na çam fidanı dikildi.
Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Parkı'nda düzenlenen fidan dikimi etkinliğine, Jandarma
Asayiş Bölük Komutanı Binbaşı Muhammed Topal, 7. Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Mehmet Kahya
, İlçe Müftüsü Süleyman Baran, kamu kurum müdürleri, askerler ve çok sayda öğrenci katıldı. Etkinlikte 15 Temmuz Parkı'na çam fidanı diken asker ve öğrenciler diktikleri çam fidanlarına can suyu vererek ardından hep beraber hatıra fotoğrafı çektirdi. - BATMAN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:29 Kaynak: İHA
Genç Liderler Buluşması, 9 Mart 2019'da Grand Pera Emek Sahnesinde Yapılacak
Yeni Parti İddiaları Hakkında AK Parti'den İlk Açıklama: Değeri Yok
HSK, Cumhurbaşkanı'na Hakaret Davasında Beraate Hükmeden Hakime Yer Değiştirme Cezası Verdi
Ekrem İmamoğlu'dan, Erdoğan'a Binali Yıldırım Sorusu: Ona da Söyleyecek mi?